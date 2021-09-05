Kırım'da aralarında Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in de bulunduğu 5 Kırım Tatar Türk'ünün göz altına alınmasına tepkiler sürüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir grup gösterici gözaltıları protesto etmek için bir araya geldi.

Kiev'de kırım protestosu

Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği önünde yapılan gösteriye Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ve çok sayıda kişi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Göstericiler, arkadaşları serbest kalıncaya kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Türkiye’den tepki

Gözaltılara Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, Kırım’daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülen Celal'den henüz haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

"Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.