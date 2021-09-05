Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afrin'de patlama: 3 ölü, 6 yaralı
Afrin merkez Eşrefiye Mahallesinde park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 sivil yaralandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.23 sıralarında Afrin'in Eşrefiye Mahallesinde park halindeki bir aracın infilak ettirildiği belirtildi.
Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 sivil de yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldı.
Etiketler: Terör Saldırısı
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