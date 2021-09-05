Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta iş yerinde koronavirüse yakalanan biriyle temas halinde olduğunu ve hemen test yaptırdığı bilgisini paylaştı.

Testin sonucunun negatif çıktığını aktaran Necib, haftanın başında COVID-19 belirtileri hissettiğini ve tekrar test yaptığını ve bu sefer sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

Evinde karantinaya girdi

Necib, evinde karantinaya girdiğini, işini ve özellikle aşı kampanyalarını evden takip ettiğini belirtti.

Sudan’da şimdiye kadar 37 bin 715 koronavirüs vakası görüldü, 2 bin 837 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.