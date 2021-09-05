Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan Sağlık Bakanı Necib koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib’de koronavirüs tespit edildi.
Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta iş yerinde koronavirüse yakalanan biriyle temas halinde olduğunu ve hemen test yaptırdığı bilgisini paylaştı.
Testin sonucunun negatif çıktığını aktaran Necib, haftanın başında COVID-19 belirtileri hissettiğini ve tekrar test yaptığını ve bu sefer sonucun pozitif çıktığını duyurdu.
Evinde karantinaya girdi
Necib, evinde karantinaya girdiğini, işini ve özellikle aşı kampanyalarını evden takip ettiğini belirtti.
Sudan’da şimdiye kadar 37 bin 715 koronavirüs vakası görüldü, 2 bin 837 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Sudan
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