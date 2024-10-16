48 saatte 10 uçağa bomba ihbarı yapıldı

Salı günü, Singapur Hava Kuvvetleri, bir bomba ihbarı üzerine Air India Express'e ait bir uçağı kalabalık bölgelerden uzaklaştırmak için iki savaş uçağını devreye soktu.

Aynı gün, Delhi’den Chicago’ya giden bir Air India uçağı, tedbir amacıyla Kanada’da bir havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sahte bomba ihbarları Hindistan'da sık görülse de, son günlerde artışın sebebi net değil.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu yetkilileri, BBC’nin yorum taleplerine yanıt vermedi. Air India'nın yanı sıra IndiGo, SpiceJet ve Akasa Air gibi diğer havayolları da benzer tehditlerle karşı karşıya kaldı.

Tehditlerden biri sosyal medyadan geldi

Pazartesi günü, Mumbai’den havalanan üç uluslararası uçuş, bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan tehditler nedeniyle yönlendirildi veya ertelendi. Polis, olayla bağlantılı olarak bir genci gözaltına aldı. Salı günü ise yedi uçuş, sahte tehditler nedeniyle etkilendi.

Air India, yetkililerle iş birliği yaptıklarını ve tehdidi gerçekleştiren kişileri tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca yaşanan zararları telafi etmek için hukuki yollara başvurabileceklerini ifade etti.

Hindistan'daki tüm havaalanlarında, Bomba Tehdit Değerlendirme Komiteleri mevcut ve bu komiteler tehdidin ciddiyetini değerlendirerek gerekli adımları atıyor.

Bu süreçte bomba imha ekipleri, narkotik köpekleri, ambulanslar ve güvenlik birimleri devreye girebiliyor.

Tehdit nedeniyle uçuşlarda yaşanan gecikmeler, havayolu şirketlerine ve güvenlik kurumlarına ciddi maliyetler doğurabiliyor.

Uluslararası uçuşlar söz konusu olduğunda ise, tıpkı Singapur ve Kanada'da olduğu gibi, başka ülkelerin güvenlik birimlerinin de devreye girmesi gerekiyor.

Singapur Savunma Bakanı, Air India Express uçağının güvenli bir şekilde Changi Havalimanı'na indiğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kanada'da ise Royal Canadian Mounted Police, Chicago'ya giden Air India uçağına yönelik tehdidi araştırıyor.