İsrail'in, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir evi hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.