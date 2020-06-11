Yemen Sağlık Bakanı Baum, Arap Birliği Sağlık Bakanları Konseyi'nin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele konusunu görüşmek üzere gerçekleştirdiği sanal toplantıda konuştu.

Baum, 30 milyon Yemenlinin, COVID-19, sıtma, dang humması, Chikungunya, kolera ve tifo gibi salgın hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Husilere 'sayıları gizliyor' suçlaması

Hükümetin salgın hastalıklarla mücadelesine ve sağlık sektörüne destek verilmesi için acil müdahale çağrısında bulunana Baum, Husileri kendi kontrolleri altındaki bölgelerde COVID-19 vaka sayılarını gizlemekle suçladı.

Yemen'de son verilere göre, COVID-19 kaynaklı 129 can kaybı, 560 da vaka bulunuyor. Bu rakamlar, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor.

Hükümet yetkilileri daha önce Aden'de 21 Nisan'da meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan bataklıklar ile sivrisineklerin yol açtığı salgın hastalıklar nedeniyle yüzlerce kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Yemen hükümeti ise 11 Mayıs'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i COVID-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.