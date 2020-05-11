Hükümete bağlı SABA ajansının haberine göre, COVID-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Aden'de COVID-19 nedeniyle 4 kişin hayatını kaybetmesi ve 35 kişide virüs tespit edilmesinin yanı sıra yaşanan sel felaketi sonrası baş gösteren salgın hastalıklar ele alındı.

COVID-19 ve salgın hastalıklara karşı destek çağrısı

Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde söz konusu hastalıklar nedeniyle Aden "salgın bölgesi" ilan edilerek, uluslararası toplum ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) COVID-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadelesinde "Yemen'e destek" verilmesi çağrısı yapıldı.

Ülkede son verilere göre COVID-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, çoğu Aden'de olmak üzere 51 vaka tespit edildi.

Yemen hükümeti, geçen ay Aden'i selin yol açtığı can kaybı ve hasar nedeniyle "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Başbakan Abdulmelik de Twitter hesabından, "Kardeş ve dost ülkeler ile yardım kuruluşlarını, bu felaketle mücadelede bize destek olmaya çağırıyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) geçen ağustos ayında kenti ele geçirmesinden bu yana devlet kurumları ve birimlerinin faaliyetlerinin felç olduğuna işaret eden Abdulmelik, bu durumun, sel gibi olağanüstü durumlar karşısında kenti daha da zayıflattığını belirtmişti.