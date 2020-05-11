Haber Giriş: Kaynak: AA
Dubai'deki Expo 2020 fuar alanında yangın çıktı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Expo 2020 Dubai fuarının yapılacağı alanda yangın çıktı.
Expo 2020 Dubai Sözcüsü Muhammed İsa el-Ensari, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai'deki fuar alanında kaynak işlemleri sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle yangın çıktığını belirtti.
Ensari, acilen olay yerine ulaşan sivil savunma ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.
Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanan BAE, bu yıl ekim ayında başlaması planlanan fuarın koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesini talep etmişti.
Fuara üye ülkelerin çoğu geçen hafta Expo 2020'nin 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihlerine ertelenmesini onaylamıştı.
Etiketler: dubai expo 2020 BAE fuar alanı 2020 fuarıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:09
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