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Sudan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 70'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı vaka sayısı bin 365'e, ölü sayısı 70'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 COVID-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının bin 365'e çıktığı belirtildi.
6 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin toplam sayısı 70'e yükseldi.
Ülkede 149 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, Sudan, vaka ve ölü sayısına göre Doğu Afrika'da virüsün en fazla yayıldığı ülke oldu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını sudanSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:48
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