Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 COVID-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının bin 365'e çıktığı belirtildi.

6 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin toplam sayısı 70'e yükseldi.

Ülkede 149 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, Sudan, vaka ve ölü sayısına göre Doğu Afrika'da virüsün en fazla yayıldığı ülke oldu.