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Afganistan'da askeri karakola saldırı: 6 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Lagman vilayetindeki askeri karakola düzenlenen silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban militanlarının, Lagman'ın Alişing ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan lağman saldırıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:13
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