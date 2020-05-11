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İran'da son 24 saatte 45 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak, 6 bin 685'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 685'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 683 artarak 109 bin 286'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 703'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 87 bin 422 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:14
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