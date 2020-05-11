Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünyanın birçok noktasında koronavirüs salgınından etkilenen ailelere yardımları sürüyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, salgında 2 binin üzerinde vakanın tespit edildiği ve şimdiye kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği Gine'de evlerde pişirdikleri yiyecekleri satarak geçimini sağlayan ailelerin çoğu virüs nedeniyle sokağa çıkamıyor.

Birçoğu tek odalı barakalarda kalabalık bir ortamda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce Gineli aile, günlük bir öğün yemek ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Ginelilerin birçoğunun günlük kazancı 1 doların altında bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

TİKA, bu nedenle Gine'de ramazan ayında koronavirüs nedeniyle gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayanlara yardımda bulundu. Engelli, yetim ve fakir ailelerden oluşan bin haneye, içinde 25 kilogram pirinç, 5 litre yağ, 10 kilo şeker ve 200 gram çaydan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Yardımlardan duyduğu sevinci belirten Ginelilerden Mariama Diallo, "Virüs geçim kaynağımızı elimizden aldı. Sokaklara çıkıp pişirdiklerimizi satamıyoruz. Eve hapsolduk. Bu duruma uzun süre dayanamayız. TİKA tam zamanında geldi" dedi.

Afganistan'da bin 500 aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından ramazan yardım faaliyetleri kapsamında Afganistan'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda maddeleri ve hijyen paketi dağıtıldı.

TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen paketi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada un, pirinç, sıvı yağ ve makarnadan oluşan yaklaşık 100 tonluk gıda yardım paketleri ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 75 bin maske, 150 bin eldiven, 450 litre dezenfektan, 600 litre sıvı el sabunu ve kağıt havludan oluşan hijyen kitinin Zabul, Helmand, Paktika, Bamyan, Parvan ve Pencşir vilayetlerinde dağıtıldığı kaydedildi.