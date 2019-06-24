Sudan Geçici Askeri Konsey Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, başkent Hartum’da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında 30 bin Sudan askerinin Yemen’de savaştığını belirtti.

Koalisyon içindeki en büyük askeri gücü Sudanlı askerlerin oluşturduğunu aktaran Daklu, “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimiz çok güçlü. Örnek olarak, biz 30 bin askerimizle Arap Koalisyonunun yanında savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı partilerin Suudi Arabistan ve BAE ile olan iyi ilişkileri sabote etmeye çalıştığını söyleyen Daklu, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan ve BAE’den Sudan’a yardım

Suudi Arabistan ve BAE, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan’a 3 milyar dolarlık yardım yapmıştı. Sudan'a sunulan 3 milyar dolarlık yardım paketinin 500 milyon dolarlık kısmının Sudan Merkez Bankasının hesabına yatırılacağı belirtilmişti.

Göstericilerden Suudi Arabistan, Mısır ve BAE’ye tepki

Sudan’da göstericiler, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'yi kendi çıkarları için ülkedeki olayları yönlendirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Mısır’ın Hartum Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce gösterici, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Sudan’ın iç işlerine müdahil olmasını protesto etmişti.

Başkent Hartum’da düzenlenen gösterilerde de BAE ve Suudi Arabistan'ın ülkenin iç işlerine müdahil olması ve olayları kendi çıkarları için yönlendirmeye çalışması kınanmıştı.

Kaynak: Al Jazeera