Kolombiya Çevre Bakanı Carlos Eduardo Correa, "Okyanusların sağlığı için hayati önem taşıyan türler olan köpek balıklarının yasa dışı ticaretini şiddetle reddediyorum." diyerek, ele geçirilen 3 bin 493 yüzgecin, 900 ile bin arasında katledilmiş köpek balığına eşdeğer olduğuna dair açıklama yaptı.

Yüzgeçlerin, 10 adet büyük paketler şeklinde Hong Kong’a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği belirtildi.

Geleneksel Çin tıbbı ve çobada kullanılıyor

Köpek balığı yüzgeci ticaretini engellemek için kurulan ABD’li Shark Stewards adlı sivil toplum kuruluşu, her yıl dünya çapında tahminen 100 milyondan daha fazla köpek balığının yüzgeci için öldürüldüğünün altını çiziyor.

"Köpek balığı yüzgeci", köpek balıklarının yakalanıp yüzgeçlerinin kesildiği, ardından da köpek balığının gövdesinin atıldığı bir uygulama olduğu vurgulanıyor.

Köpek balığı yüzgeçleri, özellikle geleneksel Çin tıbbı ve Asya'da köpek balığı yüzgeci çorbasında kullanılıyor.