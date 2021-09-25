Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bedrettin Demirel Caddesi'nde seyreden Rum plakalı bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin önüne geldiğinde önce sola yanaştı.

Ardından tek yön olan caddede bir anda ters yöne doğru döndü.

İngiliz sürücünün arkasından gelen kamyonet son anda durabildi. Ancak onun arkasında bulunan araçta Paniğe kapılan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Cumhuriyet Meclisi bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı.