Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'de araç ters yöne girdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ters yöne giren araç kazayı da beraberinde getirdi. Ona çarpmamak için direksiyon kıran bir başka araç sürücüsü, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bedrettin Demirel Caddesi'nde seyreden Rum plakalı bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin önüne geldiğinde önce sola yanaştı.
Ardından tek yön olan caddede bir anda ters yöne doğru döndü.
İngiliz sürücünün arkasından gelen kamyonet son anda durabildi. Ancak onun arkasında bulunan araçta Paniğe kapılan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Cumhuriyet Meclisi bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi.
Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı.
Etiketler: KKTC Trafik Trafik Kazası
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