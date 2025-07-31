2.500 yıllık antik piramit enkaz yığınına dönüştü

Piramit, Ihuatzio Arkeolojik Alanı’nda bulunuyordu ve P’urhepecha Krallığı’nın en iyi korunmuş kalıntılarından biriydi.

Bu uygarlık, Aztekler tarafından fethedilemeyen tek imparatorluk olarak biliniyor. P’urhepecha kültürü günümüzde hâlâ yaşamını sürdürüyor.

'Küresel iklim kaosu' tarihi mirası tehdit ediyor

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), çöküşten önceki dönemde yaşanan iklim aşırılıklarını suçladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Bölgedeki yüksek sıcaklıklar ve ardından gelen kuraklık, yapının içine su sızmasına yol açan çatlaklar oluşturdu. Bu da yıkımı kaçınılmaz hale getirdi” denildi.

Çöküş sonrası yapılan incelemelerde, piramidin altı farklı kademesinin yanı sıra dış duvar, ana çekirdek ve destek duvarının da hasar gördüğü belirtildi. Ihuatzio’daki diğer piramit ise şimdilik sağlam durumda.

Küresel miras çöküyor

Bu çöküş, yalnızca birkaç gün önce ABD’deki Utah'ın ünlü "Double Arch" doğal oluşumunun da çökmesiyle benzerlik gösteriyor. Her iki olay da uzmanlara göre insan kaynaklı iklim değişikliğinin kültürel ve doğal miras üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Geçmişte Avrupa ve Meksika’daki kültürel miras yapılarını inceleyen araştırmalar, yağışların artmasının bu tür yapılar için ciddi bir risk oluşturduğunu ortaya koymuştu. Ayrıca Okyanusya’daki mağara resimlerinin de hızla bozulduğu bildiriliyor.

INAH yetkilileri, şimdi öncelikli hedeflerinin piramidin yapısal onarımını gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. “Bu yapı, Meksikalıların kültürel mirasıdır” denildi.

Antik yapılar sadece tarihsel belgeler değil, aynı zamanda insanlığın kolektif hafızası. Ancak küresel iklimin günden güne daha kaotik hale gelmesiyle, bu hafızanın parçalanmasına tanıklık ediyoruz.