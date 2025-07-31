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Dünya
BBC 31.07.2025 06:47

ABD'de enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Celsius markalı bazı enerji içeceklerinin yanlışlıkla alkolle dolduğunu açıklayarak tüketicilere uyarıda bulundu.

ABD'de enerji içeceği kutularına yanlışlıkla alkol dolduruldu

Uyarı, Astro Vibe Sparkling Blue Razz adlı özel serideki kutular için geçerli. Yetkililere göre, ambalaj tedarikçisi, içi boş Celsius kutularını yanlışlıkla votkalı seltzer içeceği üreten High Noon şirketine gönderdi.

Şirket, bu kutuları farkında olmadan alkolle doldurdu.

High Noon firması, aynı üretim hattından çıkan bazı Beach Variety paketlerini de geri çağırdı. Şu ana kadar söz konusu ürünlerle ilgili herhangi bir hastalık ya da olumsuz sağlık durumu bildirilmedi.

Geri çağırma hangi eyaletleri kapsıyor?

Geri çağırılan ürünlerin 21–23 Temmuz tarihleri arasında Florida, New York, Ohio, Güney Karolina, Virginia ve Wisconsin eyaletlerindeki perakendecilere gönderildiği belirtildi.

FDA açıklamasında, “Belirtilen lot kodlarına sahip Celsius Astro Vibe içecekleri tüketilmemeli, imha edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Kurum ayrıca, farklı kodlara sahip High Noon paketlerinin güvenli olduğunu ve geri çağırmadan etkilenmediğini belirtti.

 

 

 

 

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