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Dünya
AA 31.07.2025 06:39

Soykırımcı İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırmaya devam ediyor: 51 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlere dönük işlediği "korkunç katliamda" 51 Filistinlinin öldüğü, 648 kişinin yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırmaya devam ediyor: 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün Sudaniyye bölgesinde kanlı bir katliam işlendiği belirtilerek, saldırıda ölenlerin sayısı güncellendi.

Zikim bölgesinden gelen tırlardan un ve insani yardım almaya giden Filistinlilerin, Sudaniyye bölgesinde hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırıda "sadece 3 saat içinde" 51 kişinin öldüğü ve 648 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün Gazze'ye sadece 112 tır insani yardım girişi olduğu, bunların çoğunun da İsrail'in meydana getirdiği kasıtlı ve sistematik kaos ortamında yağmalandığı ifade edildi.

İşlenen bu katliamın, "İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını, yiyecek arayan sivilleri soğukkanlılıkla hedef aldığını ve tüm uluslararası ve insani hukuku açıkça ihlal ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu" vurgulandı.

Gazze'nin en hayati sektörlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 tır yardım malzemesi ve yakıta ihtiyaç duyulduğu bildirilen açıklamada, "bu boğucu ve kanlı abluka altında bu ihtiyaçların karşılanmasının mümkün olmadığı" dile getirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Zikim bölgesinde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 40'ı aştığını, hastanelerin hastalarla dolduğunu söylemişti.

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