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Dünya
Independent 31.07.2025 06:57

İngiltere polisi yüz tanıma teknolojisi kullanımını iki katına çıkaracak

İngiltere’nin en büyük polis teşkilatı olan Metropolitan Polis Teşkilatı, bütçe kesintileri nedeniyle yeniden yapılanmaya giderken, canlı yüz tanıma teknolojisinin kullanımını haftada 10 devriyeye çıkaracağını açıkladı.

İngiltere polisi yüz tanıma teknolojisi kullanımını iki katına çıkaracak

Yeni plan, teşkilatın 1.400 polis ve 300 sivil personel kaybını telafi etmeyi hedefliyor. Daha önce haftada yalnızca iki gün ve toplam dört noktada kullanılan sistem, artık haftanın beş günü ve toplam 10 bölgede devreye alınacak.

Metropolitan Polis, bu teknoloji sayesinde bugüne kadar 1.000 kişiyi tutukladığını, bunların 773’ünün ceza veya ihtar ile sonuçlandığını açıkladı.

Protestolar ve kamusal düzen vurgusu

Teşkilat ayrıca artan protesto suçları nedeniyle kamu düzeni birimini güçlendiriyor. Özellikle İsrail–Filistin ve çevre protestolarının sayısındaki artış sebebiyle bu birimdeki memur sayısı 48’den 63’e çıkarıldı.

Metropolitan Polis Müdürü Sir Mark Rowley, protestoların artışına dikkat çekerek, “Yasalar protestoları engellemeye değil, teşvik etmeye yönelik ve buna karşı değilim. Ancak bazı protestolar suçlara dönüşüyor” dedi.

Eleştiriler: “Düzenleme olmadan özgürlük ihlali”

İnsan hakları grubu Liberty’den Charlie Whelton, yüz tanıma sistemlerinin daha fazla kullanılmasının ciddi endişe yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu teknoloji milyonlarca insanı tarayarak temel hakları ihlal edebilir. Bağımsız denetim ve yasal düzenlemeler olmadan kullanımı kabul edilemez.”

Sir Mark Rowley ise sistemin yalnızca ciddi suçluları, örneğin aranan failleri ve cinsel suçluları hedef aldığını söyledi:

“Kadınlara ve çocuklara karşı suç işlemiş ya da silahlı soygunla aranan failler bu sistem sayesinde yakalanıyor. Sorumlu şekilde kullanıyoruz ve kamuoyunun çoğunluğu da destekliyor.”

Suçla mücadelede yeni dağılım

Yapılanma kapsamında 80 polis memuru, Oxford Street ve çevresi dahil olmak üzere Batı Londra bölgesine kaydırıldı. Bu bölgede telefon hırsızlıkları, dükkan soygunları ve sokak çeteleriyle mücadele edilecek.

2024 yılında Birleşik Krallık’ta yarım milyondan fazla hırsızlık vakası kaydedilirken, 5.000 işletmeyi temsil eden High Streets UK adlı oluşum ulusal çapta önlem çağrısında bulunmuştu.

Sir Mark, “Sadece Batı Londra ekonomiye yılda 50 milyar pound katkı sağlıyor. Bu bölgeyi iyi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Brixton, Kingston, Ealing, Finsbury Park, Southwark ve Spitalfields bölgelerine toplam 90 polis daha yönlendirilecek.

Metropolitan Polis Teşkilatı, Şubat 2025 itibarıyla 33.201 polis, 11.319 sivil çalışan ve 2.587 destek personeli ile faaliyet gösteriyor. Ancak teşkilat, Nisan ayında açıklanan verilere göre 260 milyon sterlinlik bütçe açığıyla karşı karşıya.

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