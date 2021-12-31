Tesla ve Spacex kurucusu Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şu anda 277 milyar dolar ile dünyanın en yüksek servetine sahip. Musk 2021'de servetine 121 milyar dolar ekleyerek yılın kazananı oldu.

Yıla en üst sırada başlayan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şu anda 195 milyar dolar olan net servetine 4,54 milyar dolar ekleyerek ikinci sıraya geriledi.

Musk'tan sonra, LVMH'nin kurucusu ve şu anda dünyanın en zengin üçüncü adamı olan Fransız milyarder Bernard Arnault, servetine 61,3 milyar dolar ekledi.

En iyi 10 milyarder listesinde, Microsoft'un kurucusu Bill Gates servetine 7.13 milyar dolar ekledi, 139 milyar dolar ile dünyanın dördüncü en büyüğü oldu.

Oracle'ın yönetim kurulu başkanı Larry Ellison, servetine 28,8 milyar dolar ekledi.

Warren Buffett 21.4 milyar dolar ekledi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, yıl boyunca 24,3 milyar dolar kazandı ve servetini toplamını 128 milyar dolara getirdi, ancak şirket içi belgelerini sızdıran

Facebook muhbiri Frances Haugen'den sonra hisselerin yüzde 9 düşmesi servetinin daha fazla olmasını engelledi.

Eski Microsoft kurucusu Steve Ballmer 2021'de 41,2 milyar dolar kazandı.