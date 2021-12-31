Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü, antikor seviyelerinin varyantlara karşı arttığını söyledi.

Bunun nedeni ise Omicron varyantı olabilir.

Güney Afrika'daki KwaZulu-Natal Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ,Omicron varyantı ile rekabette Delta'nın geride kalma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Akademisyenler, bulaşıcılığı yüksek varyanta yakalanan insanlardan kan örnekleri aldı ve antikor seviyelerini ölçtü.

Daha sonra virüsle savaşan proteinlerin hem Omicron hem de Delta'ya ne kadar iyi tepki verdiğine baktı.

Hastaların çalışmaya katılmasından iki hafta sonra yapılan laboratuvar testleri, Omicron'a yanıt olarak antikor düzeylerinin 14 kat arttığını gösterdi.

Bu antikorların Deltayla savaşı kazanacak güçte olması bu varyantın ortadan kalkmasına neden olacağı ise netleşmiş durumda.

Omicron ile enfekte olan birinin Delta ile yeniden enfekte olma olasılığı oldukça düşük.

Araştırmada özellikle aşılananlar, Delta varyantına karşı gelişmiş bağışıklık geliştirdi.

Salgın bitebilir mi?

Profesör Sigal 'Şu anda Güney Afrika deneyiminden göründüğü gibi, Omicron daha az patojenik ise, bu Delta'yı dışarı atmaya yardımcı olacaktır' dedi.

Araştırmayı yöneten virolog Profesör Alex Sigal, Omicron'un pandeminin endemik evresini başlatabileceğini öne sürdü.

Bu da hastalığın salgın olarak değil sadece sık görülen bir hastalık olarak kalabileceği sinyalini veriyor.

Güney Afrika'daki Omicron dalgasındaki ölüm oranlarının önceki dalgalanmalar sırasında görülen seviyelerin sadece dörtte biri olduğu öne sürülüyor.

Daha az tehlikeli görünen Omicron'un tehlikeli Delta'yı bitirmesinin umut vaadedici olduğu belirtiliyor.



