Mağdur ve mazlumların yanında...

Yaz, kış ve coğrafya seçmeden faaliyet yürütüyorlar.

Mehmetçiklerimiz, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarlıklarla görevlerini icra ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2022'ye de görev başında giriyor.

Azerbaycan Ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerde mayınlı arazilerin temizlenmesine devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Mayın Arama Temizleme timleri de çalışmalarda aktif rol alıyor.

Bölgede iki ÖMAT ve bir METİ timi görev yapıyor. Ağdam’da görevlerini sürdüren Mehmetçik sorumluluk sahalarını mayınlardan birer birer temizliyor.

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Karabağ’a Aralık 2020’de intikal eden Türk askerleri, 2022’ye de ailelerinden uzak komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Yeni yılda görev başında olan askerler ellerinde dedektör, yanlarında arama tarama köpekleri ve askeri teçhizatlarla faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçik sadece mayın arama tarama faaliyetleri için bölgede değil, Türk Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görevli askerler de gelişmiş milli sistemler ve İHA’lar ile ihlalleri tespit ediyor.

Geçici olarak bölgede bulunan barış gücü kuvvetlerine bildiriyor.

