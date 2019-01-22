2019 yılı Oscar adaylarının açıklanmasıyla gözler adaylara çevrildi.

Alfonso Cuaron'un Roma filmi ile Yorgos Lanthimos'un The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmi 10 dalda aday gösterilerek rakiplerine fark attı.

Ünlü yönetmen Spike Lee ise ilk kez en iyi yönetmen dalında Oscar adayı oldu. Spike Lee, BlacKkKlansman filmiyle yarışacak.

Bu yılın sürprizlerinden biri de müzik ağırlıklı filmler oldu. Müzik dünyasının yıldızı Lady Gaga, "A Star Is Born, Bir Yıldız Doğuyor" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kucaklamaya çalışacak.

Ünlü müzik grubu Queen'i ve ölen solisti Freddy Mercury'i anlatan Bohemian Rhapsody filmi de en iyi görüntü ve en iyi erkek oyuncu ödülü için yarışacak.

ABD eski Başkanı George Bush'un Yardımcısı Dick Cheney'nin hayatını anlatan Vice filmi de birçok dalda altın heykeli almaya çalışacak.

Kaynak: TRT Haber