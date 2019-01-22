Uluslararası Para Fonu IMF, yayınlamış olduğu raporda "küresel ekonomi beklenenden daha yavaş büyüyor, riskler artıyor" demişti.

Raporun piyasalarda etkisi hemen hissedildi. Borsalar küresel çapta düşüşe geçti.

Frankfurt borsasında DAX endeksi yüzde 0,5 geriledi. Londra borsasında da aynı oranda düşüş yaşandı.

IMF’nin uyarı üzerine uyarı yaptığı ekonomik değerlendirme raporunun ardından Asya ve Amerikan borsaları da geriledi.

Petrol fiyatları yüzde 1'den fazla düştü

Petrol fiyatları talebin azalabileceği kaygısıyla yüzde 1'den fazla düştü. Küresel gösterge olan Brent petrolünün varil fiyatı 61,94 dolara geriledi.

Kaynak: TRT Haber