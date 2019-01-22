ABD'nin Florida eyaletinde polis ekipleri bir aracı hırsızlık şüphesiyle çevirdi. Sürücü ellerini kaldırarak araçtan indi. Ardından da sürücünün küçük kızı, babası gibi ellerini kaldırarak polise doğru gitti.
Polis küçük kızı annesine teslim ettikten sonra araçta arama yaptı, plastik tabanca buldu.
O anlar amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.
Olaya dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polisin kıza silah doğrulttuğu iddiaları gündeme geldi.
Ancak polis, vücut kamerasından çekilen görüntüleri yayınlayarak iddiaları yalanladı.
Kaynak: TRT Haber