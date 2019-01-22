Dünya

ABD polisinin çevirdiği arabadan inen küçük kız sosyal medyada olay oldu

22 Ocak 2019 Salı 16:23 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 16:47

ABD polisi, şüpheli bir aracı çevirerek sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücünün küçük kızı da babasının ardından inip korkuyla ellerini kaldırdı. O anlar sosyal medyada tepki topladı.

ABD'nin Florida eyaletinde polis ekipleri bir aracı hırsızlık şüphesiyle çevirdi. Sürücü ellerini kaldırarak araçtan indi. Ardından da sürücünün küçük kızı, babası gibi ellerini kaldırarak polise doğru gitti. Polis küçük kızı annesine teslim ettikten sonra araçta arama yaptı, plastik tabanca buldu. O anlar amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi. Olaya dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polisin kıza silah doğrulttuğu iddiaları gündeme geldi. Ancak polis, vücut kamerasından çekilen görüntüleri yayınlayarak iddiaları yalanladı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: silah polis abd

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.