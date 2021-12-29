Smith ailesinin 5 'i çocuk 11 yakını yılbaşı için Lancashire'daki bir otele yerleşti.

Sabah çocukların kaldığı odada hepsinin yere yığıldığını gören ailenin yakınları bunun karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle olduğunu farketti.

Ambulanslar otele çağrılırken , polis otelin etrafına güvenlik şeridi çekti. Hızlı müdahale ile 11 kişilik aile hayata geri döndürüldü.

Yakınları olayın şokunu yaşarken itfaiye olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunun çabuk farkedilmesinin hayat kurtardığını belirtti.

Yetkililer 15 dakika daha gecikilmesi halinde durumun daha da vahim olacağını doğruladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İtfaiye şu anda olayı araştırmak için Lancaster Kent Konseyi, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi ile birlikte çalışıyor.

Konseyden yapılan açıklamada, "Soruşturma çok erken aşamalarında ve olayın kesin koşullarını belirlemek için ortak kurumlarımızla yakın bir şekilde çalışacağız" denildi.

