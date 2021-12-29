Karar, Meksika'da iki limanın, yolcuları arasında COVID-19 vakaları olan gemilerin karaya çıkmasına izin vermeyi reddetmesinin ardından geldi.

Sağlık Bakanlığı, semptom göstermeyen yolcuların veya mürettebatın normal şekilde karaya çıkmasına izin verileceğini, semptomları olan veya virüs testi pozitif çıkanların karantinaya alınacağını veya tıbbi bakım göreceğini bildirdi.

Salgının başlarında, COVID-19'a yakalanmış yolcuları bulunan bazı gemiler, yanaşmalarına izin verecek bir liman bulamadığı için haftalarca denizlerde dolaşmıştı.

Meksika, ziyaretçiler için seyahat kısıtlaması, test ve maske zorunluluğu uygulamayan nadir ülkelerden biri.

Hükümet, bu tür önlemlerin turizm gelirlerine zarar vereceğini savunuyor.

Ülkede COVID-19 nedeniyle yaklaşık 460 bin kişi hayatını kaybetti.