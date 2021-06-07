Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik başlatılan askeri operasyonda son üç haftada 100'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Somali ulusal televizyonu SNTV'nin haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde başlayan güvenlik operasyonu üçüncü haftasında devam ediyor.
Operasyonda şimdiye kadar 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Tümgeneral Mohamed Abdiwahid hayatını kaybetmişti
Somali ordusu, 3 Haziran'da, Türkiye'de eğitim alan ve "Gorgor" adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun başındaki Tümgeneral Mohamed Abdiwahid'in Orta Şabel'de militanlarla girilen çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Etiketler: Askeri Operasyon Somali Terör Örgütü
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