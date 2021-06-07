Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan Casey Garcia adlı kadın, 13 yaşındaki kızının kılığına girerek okuluna gitti. Tüm gün derslere girerek, okulda bir gün geçirdi.

Kantinde oturdu, hatta öğretmenlerle konuştu. Tüm bunları yaparken görüntülerini kayda aldı.

Günün sonunda okul yöneticilerinin dikkatini çeken anne gözaltına alındı.

Savunmasında, "maksadım okulun güvenliğini test etmekti" dedi.

"Güvenlik açığına dikkat çekmek istedim"

Garcia, silahlı saldırıların hedefi olan okulların güvenlik açığına dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu söyledi.

Anne, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan 30 yaşındaki anne, okulların güvensiz olduğunu kanıtladığını öne sürdü. "Okullarda kesinlikle daha sıkı güvenlik şartlarına ihtiyacımız var" dedi.