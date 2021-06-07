Bleich Caddesi'nde çıkan yangınla ilgili savcılık tarafından yapılan açıklamada, büyük maddi hasar oluşan binanın kundaklanması şüphesiyle bir kişinin olayın hemen ardından yakalanıp sorgulandıktan sonra bırakıldığı, daha sonra tekrar gözaltına alınıp hakim karşısına çıkarıldığı belirtildi.

Daha önce de ırkçı bir suç nedeniyle ceza aldığı belirlenen 52 yaşındaki şüphelinin, söz konusu binayı bilerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Polis sözcüsü, kundaklama sonucu çıkan yangında 10 daire bulunan 5 katlı binada büyük maddi hasar oluştuğunu, 2 dairenin kullanamaz hale geldiğini bildirmişti.

Yangında 1 kişi dumandan etkilenmiş, tahliye edilen çocuklu aileler yakınlarının yanına sığınmıştı.

Olaydan sonra beyaz koruyucu elbise giyen bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.