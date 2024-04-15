10 yaşındaki kız öğrenci, Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı

Başkent Londra'daki St Bartholomews's CE Primary School'da eğitim gören 10 yaşındaki Amaya ile babası Weybudur Rahman, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de evlerinden edilen çocuklar için geçen kasımda başlatılan yardım kampanyasını anlattı.

Gazze'de yaşananlardan ötürü çok büyük öfke duyduğunu fakat bu duygusunu iyiliğe dönüştürmek istediğini anlatan Amaya, "Bağış kampanyamı yapmaya karar verdiğim gün, herkesten bıktığım bir gündü. Sonra oturdum ve kendi kendime ne yapabilirim diye düşündüm ve ardından okul müdürümle konuşmaya gittim" dedi.

Kampanya sürecinde okul müdürünün desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Amaya, "Aslında bunu organize etmemde bana yardımcı olan okul müdürümdü ve onun yardımı olmasaydı bugün burada bile olamazdım" ifadesini kullandı.

Amaya, başlangıçta hedefinin 6 bin sterlin toplamak olduğunu dile getirerek "(Geçen) Kasımda, en soğuk gecede, Gazze'deki çocuklar için para toplamak amacıyla okulumuzun bahçesinde uyuduk ve 8 bin sterlinin biraz üzerinde para topladık" şeklinde konuştu.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu "Save The Children'dan (Çocukları Kurtarın)" yetkililerin kendisiyle görüştüğünü belirten Amaya, "Topladığımız paranın Gazze'deki çocuklara güvenli alan sağlamak için yeterli olduğunu söylediler. Tüm para oraya aktarılacak" dedi.

"Umarım Filistin'deki çocuklar da bir daha asla böyle bir savaş yaşamaz"

Gazzeli çocuklar için yardım kampanyası başlatma kararı aldığında bazı arkadaşlarının bu girişimini sorguladığını söyleyen Amaya, buna karşın birçok arkadaşının da kendisine destek verdiğini anlattı.

Amaya, "Birçoğu yanıma geldi ve 'Kimin tarafındasın?' diye sordu. Bazı insanlar bu konuda bana kaba davrandılar ama yapabileceğimiz en iyi şey onları görmezden gelmekti ve birçok arkadaşım da beni çok destekledi." dedi.

Kampanyanın halihazırda devam ettiğini ve hedefinin daha fazla yardım etkinliği düzenlemek olduğunu dile getiren Amaya, "Umarım daha fazla bağış kampanyası düzenleyerek bunu okulumda yıllık etkinlik haline getiririm ve Filistin'deki çocuklar da bir daha asla böyle bir savaş yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Amaya'dan Gazzeli çocuklara destek olmak isteyenlere mesaj

Amaya, kendisi gibi Gazzeli çocuklara destek olmak isteyen diğer çocuklara ilham olmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece kalbinizin sesini dinleyin. Eğer birileri size yapmamanızı söylüyorsa ve eğer yapabileceğinizi hissediyorsanız, o zaman yapın. Biri size 'hayır' diyorsa, bu, yapamayacağınız anlamına gelmez. Bu, yapabileceğiniz başka bir yol olduğu anlamına gelir."

"Neden Filistin için bir şey yapılmıyor?"

Amaya'nın babası Weybudur Rahman da kızının ısrarlı ve kararlı oluşunun okul müdürünü çok etkilediğini ve bağış kampanyasının başlatılmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kızı ve arkadaşlarının ailelerinden oluşan toplam 8 ailenin geceyi sıfırın altında 2 derece soğuğa rağmen uyku tulumlarında geçirerek sabahladığını aktaran baba Rahman, Amaya'nın kampanyayı başlatmasının nedenine ilişkin şunları kaydetti:

"Bence bu sadece adaletsizlikle ilgili bir şey çünkü açıkçası Ukrayna'da bir şeyler olduğunda insanlar Ukrayna için para topluyordu ve neden insanlar şimdi Filistin hakkında konuşmuyor? Neden Filistin için bir şey yapılmıyor? Bu noktada, yerel Curries adlı mağazaya gittiğimizde, bilirsiniz, elektronik ürünler satan bir mağaza, burada Ukrayna balonları vardı ve gelirin bir kısmını Ukrayna'ya bağışlıyorlardı. O zaman bile (Amaya'ya) müdüre 'Neden Filistin için bir şey yapmıyorsunuz? Ukrayna için yaptınız.' diye sordu. Oradaki mağaza müdürü "Hmm evet, merkez ofise bağlıyız." yanıtını verdi ve Amaya'yı başından savdı."

Rahman, kızıyla ilgili en sevdiği özelliğin, yapmak istediği ve doğru şeylerin yapıldığından emin olmak için sahip olduğu enerji ve coşku olduğunu ifade etti.