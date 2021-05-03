ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Güneş çalışmaları kapsamında uzayda bulunan Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi), Dünya'nın çevresini saatte 13 kez dolaşabilecek hıza ulaştı.

29 Nisan'da kayda geçen hızın saatte 532 bin kilometre olduğu belirtildi.

Keşif aracının, yerleşik cihazlarıyla yarına kadar Güneş çevresinden veri toplayacağı kaydedildi.

Kendi rekorunu kırıyor

9 Şubat 2020'de Cape Canaveral istasyonundan fırlatılan Parker Solar Probe, Güneş'in gizemlerini keşfetmek için dizayn edildi.

Güneş'in etrafında 8 kez uçan keşif aracı, her seferinde kendi hız rekorunu kırdı.

Söz konusu yüksek hızın, Parker Solar Probe'un uzaydaki önemli sondalardan biri olmasını sağladığı vurgulanıyor.