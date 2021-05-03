Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: Tech Times
NASA'nın uzay aracından yeni hız rekoru: Saatte 532 bin kilometre
[Temsili fotoğraf: NASA - Bill Ingalls Handout via REUTERS]
Uzaydaki insan yapımı en hızlı nesne olma özelliğini taşıyan NASA'nın Parker Solar Probe adlı keşif aracı, bir kez daha kendi hız rekoru kırdı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Güneş çalışmaları kapsamında uzayda bulunan Parker Solar Probe (Parker Güneş Kaşifi), Dünya'nın çevresini saatte 13 kez dolaşabilecek hıza ulaştı.
29 Nisan'da kayda geçen hızın saatte 532 bin kilometre olduğu belirtildi.
Keşif aracının, yerleşik cihazlarıyla yarına kadar Güneş çevresinden veri toplayacağı kaydedildi.
Kendi rekorunu kırıyor
9 Şubat 2020'de Cape Canaveral istasyonundan fırlatılan Parker Solar Probe, Güneş'in gizemlerini keşfetmek için dizayn edildi.
Güneş'in etrafında 8 kez uçan keşif aracı, her seferinde kendi hız rekorunu kırdı.
Söz konusu yüksek hızın, Parker Solar Probe'un uzaydaki önemli sondalardan biri olmasını sağladığı vurgulanıyor.
Etiketler: Uzay Çalışmaları NASA
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