Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, casus uydusu "NROL-82"yi uzaya yolladı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD, "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi. O anlar internetten canlı yayınlanırken uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.
İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.
Fırlatış, internetten canlı yayınlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.
ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosuna (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.
Etiketler: ABD Uzay Çalışmaları
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