21 metre uzunluğundaki uçurtma şeklindeki aparat, bir şemsiye görevi görerek teleskobun aletlerinin gölgede tutulmasını sağlıyor.

Bu şekilde, uzak noktalardan gelen zayıf kızılötesi sinyaller algılanabiliyor.

Güneş kalkanındaki toplam 5 katman, iki gün boyunca teker teker açıldı. Katmanlar, birlikte çalışarak 1 milyon SPF (Güneş'ten koruma faktörü) sağlıyor.

Dünya dışı yaşamın peşinde

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

İlk olarak Büyük Patlama'dan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

İkinci büyük hedef, Güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi. Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.