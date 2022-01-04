Yılbaşı dolayısıyla paylaşılan yeni görüntüler, Tianwen-1'e yerleştirilen küçük bir kamera tarafından kaydedildi.

Fotoğraflarda Mars'ın kuzey buz örtüsü görüldü.

[Fotoğraf: CNSA]

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) uzay aracının Dünya'ya yaklaşık 350 milyon kilometre mesafede olduğunu bildirdi.

[Fotoğraf: CNSA]

CNSA ayrıca, Mars yüzeyinde çekilen daha tanıdık bir fotoğrafı da yayımladı.

[Fotoğraf: CNSA]

Tianwen-1, Şubat 2021'den beri Mars'ın yörüngesinde görev yapıyor.