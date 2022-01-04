Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: Sciencealert
Çin, Mars'ın yeni fotoğraflarını paylaştı
[Fotoğraf: CNSA]
Çin’in Mars keşif aracı "Tianwen-1" Kızıl Gezegen'den yeni fotoğraflar paylaştı.
Yılbaşı dolayısıyla paylaşılan yeni görüntüler, Tianwen-1'e yerleştirilen küçük bir kamera tarafından kaydedildi.
Fotoğraflarda Mars'ın kuzey buz örtüsü görüldü.
[Fotoğraf: CNSA]
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) uzay aracının Dünya'ya yaklaşık 350 milyon kilometre mesafede olduğunu bildirdi.
[Fotoğraf: CNSA]
CNSA ayrıca, Mars yüzeyinde çekilen daha tanıdık bir fotoğrafı da yayımladı.
[Fotoğraf: CNSA]
Tianwen-1, Şubat 2021'den beri Mars'ın yörüngesinde görev yapıyor.
Etiketler: Çin Mars Uzay Çalışmaları
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