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Dünya Dışı
AA, TRT Haber 07.02.2024 16:15

Gezeravcı Dünya'ya dönüşe hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu için hazırlıklar başladı.

Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının bugün TSİ 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

Dragon kapsülünün kapağı kapandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı." ifadesini kullandı.

"Onur ve mutluluk duyuyorum"

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yaptığı son konuşmada şunları söyledi:

"Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu görevin, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz Türk milletimize hayırlı uğurlu olsun."

13 bilimsel deney yaptı

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını Space X firmasına ait Crew Dragon uzay aracıyla ISS'e taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, 19 Ocak TSİ ile 00.49'da NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatılmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan 4 kişilik mürettebat, ISS'ye 20 Ocak'ta ulaştı. Gezeravcı, 7 astronotun bulunduğu ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Dönüş için planlanan ilk tarih 3 Şubat olarak belirlenirken, hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'ten ayrılması 3 kez ertelenmişti.

Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış için Axiom Space canlı yayın yapmaya başladı. Yayın, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı izlenebilecek.

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