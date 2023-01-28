Genç yıldızlar kaosla çevrilidir: Gaz, toz ve buz bulutları protogezegen diski denilen bir diskte döner. Ve yerçekimi bu malzemeyi birbirine bağladığında, gezegenler doğar.

Uzak güneş sistemlerinde yeni gezegenler oluştuğunda, çevredeki tozda 'kasırgalar' ve 'girdaplar' oluştururlar, bu da gökbilimcileri doğrudan onlara yönlendirebilir.

Şili'deki Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizisi (ALMA) adlı teleskobu kullanan araştırmacılar, uzak yıldız sistemlerindeki "kasırga" ve "girdapları" inceleyerek ötegezegenleri de ölçümlemeyi başardı.

Araştırma ekibinden Roman Rafikov, "Yıldızlarından uzakta yer alan küçük gezegenleri doğrudan incelemek son derece zor. Bu, bir deniz fenerinin önündeki ateş böceğini görmeye çalışmak gibi. Bu gezegenlere dair bilgi edinmek için farklı yöntemlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Bu girdapların oluşumu için belirli bir süre ve kütle gerekiyor. Dolayısıyla girdapların özelliklerini incelemek, onları oluşturan ötegezegenin yaşının ve kütlesinin tahmin edilebilmesini sağlıyor.

Rafikov, geliştirdikleri bu yeni yöntemle ilgili "Bu sistemlerdeki gezegenlerin özellikleri ve oluşum yollarına dair bilgi dağarcığımızı geliştirmek için bu yöntemi başka yollarla birleştirebiliriz" dedi.