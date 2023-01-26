Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Tarihin en yakın asteroit geçişi için geri sayım başladı
[Getty Images]
NASA, cumartesi günü keşfedilen ve iletişim uydularından daha alçaktan geçecek olan kamyon büyüklüğündeki bir asteroidin cuma günü Dünya'nın 3 bin 600 kilometre üzerinde görüleceğini duyurdu.
Teslimat kamyonu büyüklüğünde bir asteroit, şimdiye kadar kaydedilen en yakın karşılaşmalardan birinde Dünya'nın yanından geçecek.
Asteroidin çoğu, iletişim uydularının yörünge mesafesinin onda biri kadar Dünya'nın yakınına gelecek.
NASA, yeni keşfedilen asteroidin cuma akşamı Güney Amerika'nın güney ucunun 3 bin 600 kilometre yukarısında görüleceğini söyledi.
NASA'ya göre asteroidin Dünya'ya çarpma şansı yok ancak oldukça yakın bir geçiş olacak.
Bilim insanları asteroidin çoğunun atmosferde yanacağını ve daha büyük parçaların muhtemelen göktaşı olarak düşeceğini söyledi.
Cumartesi günü keşfedilen 2023 BU olarak bilinen asteroidin 3,5 metre ile 8,5 metre arasında olduğuna inanılıyor.
Etiketler: NASA
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