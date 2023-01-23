Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 14 gün süren Ay gecesi nedeniyle uyku moduna geçirilen keşif aracı, 15 Ocak'ta yeniden faaliyete geçti.

"Chang'ı 4" keşif görevinin parçası olarak Ocak 2019'da Ay'ın Dünya'dan uzakta kalan yüzüne indirilen gezgin araç, panaromik kamerasıyla çektiği yeni görüntüleri iletti.

Adını Çin mitolojisindeki Ay tanrıçası Çang'ı'nın yeşim tavşanından alan keşif aracı, Ay'ın güney kutup bölgesindeki Von Karman Krateri'nde 4 yıldır yüzey incelemeleri yapıyordu.

Aslen üç ay süreyle keşif yapmak üzere tasarlanan 140 kilo ağırlığındaki gezgin araç, planın ötesine geçen faaliyetinde bugüne dek 940 gigabayttan fazla veri aktardı.

Üzerindeki güneş panelleriyle kendini yeniden şarj edebilen altı tekerlekli gezgin araç, radyoizotop ısıtıcısı sayesinde uzun ve soğuk ay gecelerinde sistemlerini muhafaza edebiliyor.

Araçta kamera dışında, Ay yüzeyinin mineral kompozisyonunu analiz eden donanımlar, yüzeyin 100 metre altına kadar tarayabilen bir radar ve Güneş rüzgarlarının yüzeye etkisini incelemek üzere tasarlanan cihaz bulunuyor.

Ay keşif görevleri

Çin, "Çang'ı 4" keşif görevi kapsamında Yutu-2 robotik aracını 3 Ocak 2019'da Ay'ın uzak yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan "Çang'ı 5" aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda yeni görevlerle sürdürecek. Bu kapsamda, 2024'te kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Çang'ı 7 ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere Çang'ı 8 görevleri planlanıyor.

Çin mitolojisindeki Ay tanrıçasının adını taşıyan keşif görevleri, ülkenin uzay yarışındaki iddiasını ortaya koyuyor. Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Rusya ile ortak Ay araştırma üssü kurarak ABD'nin Ay keşif görevi Artemis'e rakip olmayı hedefliyor.