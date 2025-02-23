Asteroit "2024 YR4" büyük ihtimalle Dünya'yı ıskalayacak

Resmi olarak "2024 YR4" olarak bilinen asteroit, yakın zamanda Dünya'nın yanından geçti ve 2032'de geri dönecek.

Yakın zamanda paylaşılan tahminlerde, asteroidin dönüşte Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğu öne sürülüyordu.

Öyle ki NASA, geçen hafta başında, çarpışma olasılığının yüzde 3,1 olduğunu bildirmişti. Bu oran, bu boyuttaki bir nesne için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oran olarak kayda geçmişti.

Ancak Avrupa Uzay Ajansı, çarpışma ihtimalinin şu anda sadece yüzde 0,16 olduğunu ve bu ihtimalin daha da düşmesinin muhtemel olduğunu duyurdu.

Gökbilimciler daha iyi gözlem verileri topladıkça, uzay kayasının izleyebileceği yolu daha iyi tahmin edebiliyorlar.