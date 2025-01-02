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Dünya Dışı
CNN International 02.01.2025 07:18

2025 yılı boyunca izlenebilecek gökyüzü olayları: Kanlı aylar, tutulmalar ve meteor yağmurları

2025 yılı, gökyüzü tutkunları için bir dizi etkileyici gökyüzü olayı sunacak. İşte detaylar.

2025 yılı boyunca izlenebilecek gökyüzü olayları: Kanlı aylar, tutulmalar ve meteor yağmurları

Ay'ın dolunaylarını, Güneş ve Ay tutulmalarını, hatta çeşitli meteor yağmurlarını takip etmek isteyenler için bu yıl unutulmaz fırsatlar barındırıyor.

İşte 2025 yılı boyunca dikkat çekecek başlıca gökyüzü olayları:

Dolunay tarihleri ve isimleri

Her dolunay, geleneksel olarak belirli bir isimle anılır. 2025 yılı boyunca, aşağıdaki tarihlerde bu etkileyici manzaraları izlemek mümkün olacak:

13 Ocak: Kurt Ayı

12 Şubat: Kar Ayı

14 Mart: Solucan Ayı

12 Nisan: Pembe Ay

12 Mayıs: Çiçek Ayı

11 Haziran: Çilek Ayı

10 Temmuz: Geyik Ayı

9 Ağustos: Mersin Balığı Ayı

7 Eylül: Mısır Ayı

6 Ekim: Hasat Ayı

5 Kasım: Kunduz Ayı

4 Aralık: Soğuk Ay

Güneş ve Ay tutulmaları

2025’te iki kısmi Güneş tutulması ve iki tam Ay tutulması gerçekleşecek:

Kısmi Güneş tutulmaları:

29 Mart: Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde izlenebilecek.

21 Eylül: Avustralya, Antarktika ve Pasifik Okyanusu’ndaki adalarda görülebilecek.

Tam Ay tutulmaları:

13-14 Mart: Batı Avrupa, Asya, Avustralya, Batı Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Antarktika’da izlenebilecek.

7-8 Eylül: Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Doğu Güney Amerika, Alaska ve Antarktika’da görülebilecek.

Tam Ay tutulmaları sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girerek "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir renge bürünecek.

Meteor yağmurları

2025 yılı, dolunayın parlamasının etkisinin daha az hissedileceği bir yıl olacak. Öne çıkan meteor yağmurları ve zirve tarihleri şöyle:

Quadrantid: 3 Ocak

Lyrid: 21-22 Nisan

Eta Aquariid: 3-4 Mayıs

Perseid: 12-13 Ağustos

Draconid: 8-9 Ekim

Geminid: 12-13 Aralık

Bu etkileyici gökyüzü olaylarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi ekipmanlarınızı hazırlayın ve takviminize not edin.

2025, astronomi meraklıları için eşsiz bir yıl olacak.

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