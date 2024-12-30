Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2024 23:56

Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.

Hindistan, uzayda kenetlenme misyonu kapsamında ilk roketini fırlattı
[Fotograf: AFP]

Hindistan basınındaki haberlere göre, ülkenin “yörüngede kenetlenme kabiliyetini” ortaya koymayı amaçlayan SpaDeX roketi, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya yerel saatle 22.00'de fırlatıldı.

ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roket, uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi." dedi.

ISRO'ya göre, SpaDeX görevinin birincil amacı alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojinin geliştirilmesi olacak.

Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu görevin gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için kilit bir teknoloji olduğu belirtiliyor.

Hint yetkililer, "bu görev sayesinde Hindistan'ın, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini" kaydetti.

ETİKETLER
Hindistan Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:18
TSM sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti
23:54
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
23:48
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
23:27
Ford'un X hesabından "İsrail terörist bir devlettir" paylaşımı
23:19
Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü
22:54
BM'den İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'yi gözaltına almasına tepki
Sarıkamış'ta meşaleler geceyi aydınlattı
Sarıkamış'ta meşaleler geceyi aydınlattı
FOTO FOKUS
Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü
Şırnak'ta iş makinesinin üzerine çığ düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ