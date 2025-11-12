Türk ormancılığının kurucusu Hoca Ali Rıza’ya özel anma

Türk ormancılığının kurucusu kabul edilen Hoca Ali Rıza, vefatının 100’üncü yılında unutulmuyor.

Aynı kuşağa mensup olduğu modern Türk resminin öncülerinden Hoca Ali Rıza ile adaş olsa da modern ormancılığın öncüsü kabul edilen Hoca Ali Rıza, Çankırı Çerkeş’te doğmuş, ormancılar ve ziraatçılar arasında “Hoca Ali Rıza Efendi” olarak tanınmıştı.

1871 yılında Orman Mektebi’nde Arapça öğretmeni olarak göreve başlayan Hoca Ali Rıza, 1878’te Orman Müfettişi Saniliği diploması aldı. 1893 yılında Orman ve Maadin (maden mühendisliği) Okulları Halkalı Ziraat Mektebi Ali’si ile birleştirilince, orman fenni ve nebatat öğretmenliğine getirildi.

Orman Teşkilatı’nı kurdu

1906 yılında Orman Teşkilatı’nı kurması için Selanik’e gönderildi. Burada incelemeler yaptı. 1908’de İstanbul Orman Fen Reisliği’nin başına getirildi. 1909’da ise Orman Müdüriyeti Umumiyesi (Orman Genel Müdürlüğü) kuruldu ve Hoca Ali Rıza, ilk Umum Müdür (Genel Müdür) oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin temeli olan Orman Mektebi Alisi’nin kuruluşuna öncülük etti ve 1913 yılına kadar öğretmenlik yaptı. 1913 yılında emekli olan Hoca Ali Rıza, 1925 yılında vefat etti. Bayrampaşa’daki Topkapı-Maltepesi Mezarlığı’nda bulunan mezar yeri, Türkiye Ormancılar Derneği tarafından sonraki yıllarda satın alınarak tapulu hale getirildi.

Orman Fakülteleri unutmadı

Hayatı kitaplaştırılan ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi bahçesine büstü dikilen Hoca Ali Rıza’nın, ormancılığı konu edinen çok sayıda eseri bulunuyor. Türk ormancılığının mihenk taşı kabul edilen Hoca Ali Rıza, vefatının 100’üncü yılında ormancılık eğitimi veren üniversiteler tarafından unutulmadı. Orman Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 17-18 Kasım’da toplanarak, Hoca Ali Rıza’ya anıyor.

42 yıl hizmet verdi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nde gerçekleştirilecek toplantı iki gün sürecek. Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Dündar, “Türkiye ormancılığına hizmet veren Hoca Ali Rıza’nın çalışmaları ve katkıları, iki gün boyunca süren oturumlarda anlatılacak. Kurumsal hafızaya katkı sağlaması beklenen çalışmalarda çok sayıda bildiri sunulacak” dedi. Dündar, “Hoca Ali Rıza’nın ormancılık teşkilatının kurulması, işleyişi, örgütlenmesine katkısı yanında yaptığı yayınlar ve araştırmalar da ortaya konulacak” diye konuştu.

Toplantı sonrasında ise Belgrad Ormanı içinde yer alan ‘Hoca Ali Rıza Hatıra Ormanı’ ziyaret edilecek.