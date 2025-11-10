Açık 9.6ºC Ankara
Çevre
TRT Haber 10.11.2025 13:55

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

Türkiye’nin ağaçlandırma bayramı olan ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ bu yıl da “geleceğe nefes” temasıyla kutlanıyor. Bu yıl hedef, bir yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmak. Her ilde kurulan ‘Yeşil Vatan – Geleceğe Nefes’ çadırlarıyla etkinlikler yapılacak.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

11 Kasım tarihi, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilmişti. 7’nci yılında da ağaç dikimi hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ağaç dikme ve ormanları koruma etkinliklerinin yıl boyunca devam etmesi hedefleniyor. Bu amaçla seferberlik ilan edildi.

2026 yılı 11 Kasım’ına kadar Türkiye genelinde 550 milyon fidan ve tohum, toprakla buluşturulacak.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

Gazze unutulmuyor

2019 yılında 13,8 milyon fidan aynı gün toprakla buluşturulmuştu. Bu yıl, bu rakamın aşılması hedefleniyor. Bu nedenle Türkiye genelinde ‘Yeşil Vatan-Geleceğe Nefes’ etkinlik çadırları hazırlandı.

Yediden yetmişe tüm vatandaşların fidan dikim çalışmalarına katılacağı etkinlikler, yıl boyu devam edecek. 8 ilde 17 noktada orman yangınlarında şehit olan kahramanlar anısına yeni hatıra ormanı oluşturuluyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için  de 11 ilde hatıra ormanı kurulacak. Ayrıca Gazze’de İsrail’in katlettiği 68 bin şehit için de ‘Gazze Hatıra Ormanı’ oluşturuluyor.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

Kan ver, fidan dik

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kızılay’ın yaptığı işbirliği sonucunda, her kan bağışı yapan kişi adına 3 fidan dikimi yapılacak. Böylece yıl boyunca 4,5 milyon fidan dikilmesi bekleniyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu ile de fidan dikimi için işbirliği yapıldı. ‘Her Basket Bir Fidan’ kampanyası, futbolda devam edecek.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

Site ve mobil uygulama

Seferberlik boyunca Yeşil Vatan’a katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumlar ve firmalar için dijital bir köprü oluşturuldu. 'gelecegenefes.gov.tr' adresi üzerinden kişiler ve kurumlar, ağaçlandırma faaliyetlerine katılabiliyor.

Geleceğe Nefes Mobil uygulaması ile de vatandaşlar ücretsiz fidan sahiplenebilecek, kendileri ya da sevdikleri için fidan sertifikası alabilecek. Bağışladıkları fidanları bir başkasına armağan edebilecek.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

Öncelik yanan yerlerde

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, fidan ve tohum dikimi ile ilgili olarak orman yangınlarında yanan yerleri ‘öncelikli’ olarak belirledi. Ağaçlandırmada öncelik, yangınların etkilediği alanlar olacak.

‘Toprak Şahidimiz, Fidan İmzamız, Yeşil Vatan Sevdamız’ sloganı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü’ de imzalandı. Bu nedenle okullar da bu yıl ağaçlandırma çalışmasına dâhil edilirken, 2025’in ‘Aile Yılı’ olması nedeniyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de ağaç dikim çalışmaları sürecek.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

11 Kasım rekorları

Milli Ağaçlandırma Günü’nde kırılmış ve ‘Guinness’ tarafından tescil edilmiş rekorlar da var.

2019 yılında Çorum-Celilkırı’da 150 hektar alana, 3.000 kişinin katılımıyla, 1 saate 303.150 fidan dikildi. ‘Tek Konumda, Sınırlandırılmamış Sayıda Bir Ekip Tarafından,  1 Saat İçerisinde, En Çok Dikilen Fidan Rekoru’ kırıldı.

2020’de Ankara-Çubuk’ta 21.826 metrekare alanda, 452.023 adet fidan dikildi. ‘Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni Rekoru’ kırıldı.

2022’de ise fidan dikenlerin fotoğraflar yüklemeleri için dijital platform oluşturuldu. 383.783 kişi fotoğrafını yükledi. ‘Dünya’nın En Geniş Dijital Fotoğraf Albümü Rekoru’ tescil edildi.

Bu yıl hedef 550 milyon fidan ve tohum

ETİKETLER
Ağaçlandırma Fidan Guinness Rekorlar Kitabı Kızılay Milli Ağaçlandırma Günü Orman Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
“Geleceğe Nefes” 6 yaşında: 34 milyon fidan toprakla buluştu
