Sonbaharda “El Nino” etkisi: Yağışlar artacak

Sonbahar kendini artık iyiden iyiye gösteriyor. Neredeyse tüm Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Marmara’da sağanak gözleniyor. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte hava koşullarındaki değişim daha belirgin hale gelirken, son dönemde sıkça konuşulan El Nino’nun bu tabloyla bağlantısı da merak konusu.

Peki, Türkiye’yi önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekliyor? El Nino’nun Türkiye’deki hava koşulları üzerinde etkisi ne olacak? Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, merak edilen soruları yanıtladı.

El Nino yıllarında Marmara’nın doğusu ve özellikle de Batı Karadeniz'de yağışların ilkbahar dönemlerinde daha şiddetli olduğunu gözlemliyoruz. Mesela 1998 yılı Mayıs’ında Bartın’da sel meydana gelmişti. O da yine kuvvetli bir El Nino’ya karşılık gelmişti. Dolayısıyla bu sene özellikle bahar aylarında Batı Karadeniz’de ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağışların olmasını bekliyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt

Sonbahar yağışlı geçecek

Bu sene kuvvetli bir El Nino olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Dr. Okan Bozyurt, “Ekim ve kasım ayları yağış yönünden oldukça umut vadediyor. Kış ayları da bu sene yağış bakımından mevsim normallerinin üzerinde geçecek” diyor.

Değişen havalarda El Nino’nun da payı olduğunun altını çizen Dr. Bozyurt, şöyle devam ediyor:

“El Nino, Kuzey Atlantik ve Arktik salınımını tetikleyerek İzlanda alçak basıncının etki alanını güneye doğru genişletiyor ve Orta Akdeniz üzerinden gezici depresyonların ülkemize sokulmasını sağlıyor. Bu da Türkiye’de bol miktarda yağışa sebep oluyor.”

Dr. Bozyurt, Türkiye genelinde hem sonbahar hem de kış aylarında beklenen yağışların barajlara yarayacağını söyleyerek, “Geçen seneki yağışlarla su sorunu bayağı bir perdelendi. Bu sene üzerine bu yağışlar ilave olursa artık Türkiye’nin su sorunu bir dönem için rafa kalkmış gibi görünüyor” müjdesini veriyor.

[Fotoğraf: AA ]

Batı Karadeniz’de kuvvetli yağışlar görülecek

Yağışların özellikle Batı Karadeniz’de etkili olacağını vurgulayan Dr. Bozyurt, bunu istatistikler üzerinden açıklıyor:

“El Nino yıllarında Marmara’nın doğusu ve özellikle de Batı Karadeniz'de yağışların ilkbahar dönemlerinde daha şiddetli olduğunu gözlemliyoruz. Mesela 1998 yılı Mayıs’ında Bartın’da sel meydana gelmişti. O da yine kuvvetli bir El Nino’ya karşılık gelmişti. Dolayısıyla bu sene özellikle bahar aylarında Batı Karadeniz’de ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli yağışların olmasını bekliyorum.”

[Fotoğraf: AA]

2027’de sıcaklık rekoru mu kırılacak?

Hava sıcaklıklarının sonbaharın geri kalanında mevsim normalleri civarında, zaman zaman ise altında seyredeceğini öngörüyor Dr. Bozyurt. “Kış mevsiminde ise El Nino’nun kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklık artışı görülecek. 2027 yazında özellikle aşırı sıcaklar bizi etkileyecek. En fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz’in kıyı kesimleri ve Güney Batı Ege kıyıları etkilenecek. İç Anadolu’nun güneyinde, özellikle Tuz Gölü çevresinde aşırı derecede kurak şartlar hüküm sürecek” tahmini yapıyor.

Küresel ortalama sıcaklıkların 2027 yılı boyunca hızlı bir şekilde artmaya devam edeceğine de dikkat çeken Dr. Bozyurt, “Hatta 2027 yılında dünya ortalama sıcaklığı yeni bir rekora imza atabilir” diyor.

[Fotğraf: AA]

Ani hava olaylarına “El Nino” etkisi

Ani hava olayları son yıllarda daha fazla görülmeye başladı. Peki, El Nino’nun bu hava olaylarına nasıl bir etkisi olacak? Yanıtı yine Dr. Bozyurt’tan öğreniyoruz:

“El Nino’dan ziyade zaten halihazırda küresel ısınma var. Küresel ısınmanın en belirgin özelliği önce hava sıcaklığının artması. Çünkü atmosferin enerjisi giderek artıyor, ısınmalarda kurak dönem oluyor. Hemen ardından ona eşlik eden yağışlar, seller ve taşkınlar meydana geliyor. Bu olağan bir durum, küresel ısınmanın karakteristik bir özelliği... İşin içine bir de El Nino karıştığı zaman ise sel ve su baskınları kaçınılmaz oluyor.”