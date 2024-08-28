Sonbahar kurak mı geçecek yağışlı mı?

Yaz aylarının Türkiye’yi kasıp kavurduğu bu yıl, sıcak hava dalgaları ve kuraklık etkisini sürdürüyor. Ağustosun sonuna gelinmiş olmasına rağmen beklenen serinlik ve istenilen düzeyde yağış bir türlü görülemiyor. Özellikle dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul’un barajlarındaki su seviyeleri her geçen gün düşüyor.

Sonbahara adım adım yaklaşırken, herkesin aklındaki soru şu: Önümüzdeki aylarda bizi ne bekliyor? Bu soru ve daha fazlasına İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’le yanıt aradık.

Eylül ve ekim sıcak geçecek

Sonbaharın genelinde hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyredeceğini ifade ederek sözlerine başlayan Dr. Özdemir, “Eylül, ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığı normalin üstünde geçme eğiliminde… Eylül ve ekim ayında Türkiye’nin tamamında değil ama farklı bölgelerinde kuraklık devam edecek. Nisan, haziran, temmuz ve ağustosta olduğu gibi yağışlar ortalamalardan az olacak. Eylül ve ekim aylarında yurdumuzun tamamını etkileyecek etkin yağışlar beklemiyoruz. Yerel yağışlar görülebilir. Yani normalden daha az yağış görüleceğini düşünüyoruz” diyor.

Kasımda yağış müjdesi

Beklenen sonbahar yağışlarının kasımda görülebileceğini ifade eden Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sıcak... Şu anda deniz suyu sıcaklıkları Kuzey Ege’de 24-27 derecelerde seyrediyor. Babakale’ye ve Edremit Körfezi’ne doğru 24, aşağı doğru indikçe 30-35 dereceye kadar deniz suyu sıcaklıkları yükseliyor. Denizlerin sıcak olması ve sonbahar mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte bu bölgelerde, etkin alçak basınç sistemleri oluşacak. Akdeniz, Ege ve Marmara’nın kasım ayında yağışlı geçeceğini ümit ediyoruz.”

Dr. Özdemir, kasım ayı için bir uyarıda da bulunuyor:

“Kasım ayında daha çok Orta Akdeniz’de oluşacak siklonların, yani alçak basınç sistemlerinin deniz üzerinden geldiğinde; sel, hortum ve fırtınayla birlikte etkili olacağını düşünüyoruz. Meteorolojik model çalışmaları bunu gösteriyor.”

Peki sonbaharda özellikle hangi bölgelerde daha fazla yağış görülecek? Dr. Özdemir bu soruya, “Kıyı bölgelerimizde daha çok Karadeniz sahilleri, Marmara’nın doğusu, Ege ve Akdeniz Bölgesi kıyılarında yağışlar kuvvetli hissedilecek. Tabii zaman zaman yağışlar, iç bölgelere de yayılarak etkisini gösterme ihtimali yüksek olacaktır” yanıtını veriyor.

İstanbul’da susuzluk riski var mı?

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul da yaz mevsimi hatta ilkbahar mevsimi kurak geçti diyebiliriz. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına kadar geriledi. Dr. Özdemir, İstanbul'daki su problemine şu sözlerle dikkat çekiyor:

“İstanbul'da bir ısı adası oluşumu var. Metropol çok büyük bir nüfusa sahip, araçların yoğunluğu, sanayinin şehir içinde olması dolayısıyla kullanılan fosil yakıtlar atmosfere sera gazlarının yoğun bir şekilde yayılmasını artırıyor. Güneşten gelen radyasyonu şehrin üzerinde ve çevresinde hapsediyor. Sera etkisi yapıyor. Metropole gelecek olan yağış büyük miktarda engelleniyor ve yağış İstanbul dışında oluşabiliyor. Barajlara baktığımız zaman yüzde 48 civarında bir doluluk var. Geçen seneye göre iyi durumdayız ama hızla aşağı doğru iniyor. Geçen ayla bu ay arasında yüzde 19-20’lik bir fark oluşmuş vaziyette. Sonbahar aylarında barajlarımızlardaki su İstanbul'u idare eder ama nüfus çok fazla. Bu da bizi rehavete sevk etmemeli. Çünkü eylül ve ekim kurak geçeceğe benziyor. Dolayısıyla su tasarrufu önem arz ediyor.”