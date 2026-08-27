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Çevre
AA 27.08.2026 12:02

Okullar yeşilleniyor: Enerjide yüzde 30 tasarruf hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokolle eğitim yapılarında enerji ve su tasarrufunun artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması ve çevre dostu yapıların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Okullar yeşilleniyor: Enerjide yüzde 30 tasarruf hedefi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda hayata geçirilen iş birliği kapsamında, Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü arasında dün protokol imzalandı.

Protokolle, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek projelerde, projelendirme, yapım ve uygulama süreçlerinin çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınarak yürütülmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü projelerinde, çevreye duyarlı teknolojilerle sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Bu kapsamda eğitim yapılarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen YeS-TR ve YeS-INT yeşil bina değerlendirme kriterleri esas alınacak ve inşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak.

YeS-TR, binaları enerji verimliliği, su kullanımı, malzeme ve kaynak yönetimi, iç ortam kalitesi, ulaşım, çevresel etkiler ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiren bütüncül bir yeşil bina sertifika sistemi olarak öne çıkıyor.

Yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda yüzde 30'a varan enerji tasarrufu, yüzde 40'a varan su tasarrufu ve yüzde 35'e varan karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Enerji Murat Kurum
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