Duman 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
The Guardian 16.04.2026 08:12

Kritik Atlantik akıntısında çöküş riski: Tahminlerden çok daha yakın

Bilim insanları, küresel iklim sisteminin en önemli parçalarından biri olan Atlantik Meridyenel Devrilme Dolaşımı'nın (AMOC) çökme ihtimalinin daha önce düşünülenden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yeni araştırmaya göre, en karamsar senaryoları öngören iklim modellerinin gerçek gözlem verileriyle en çok uyuşan modeller olduğu saptandı.

AMOC, tropikal bölgelerdeki güneşle ısınmış suları Avrupa ve Kuzey Kutbu'na taşıyan devasa bir taşıma bandı görevi görüyor.

Bu sistemin çökmesi durumunda dünya genelinde şu felaketlerin yaşanması bekleniyor:

Avrupa'da dondurucu soğuklar: Batı Avrupa ekstrem kış şartlarına ve yaz kuraklıklarına teslim olacak.

Tarım alanlarının kayması: Milyonlarca insanın gıda kaynağı olan tropikal yağış kuşakları yer değiştirecek, bu da Afrika ve Amerika kıtalarında büyük açlık risklerine yol açacak.

Deniz seviyesinde ani yükseliş: Atlantik çevresindeki deniz seviyeleri, halihazırdaki yükselişe ek olarak 50 ila 100 santimetre daha artacak.

Gerçekçi modeller en kötü senaryoyu işaret ediyor

Şimdiye kadar kullanılan onlarca farklı bilgisayar modeli, 2100 yılına kadar sistemde ya hiç yavaşlama olmayacağını ya da yüzde 65'e varan bir yavaşlama yaşanacağını öngörüyordu.

Ancak gerçek dünya verileriyle harmanlanan yeni analiz, belirsizliği ortadan kaldırdı.

Araştırma, 2100 yılına kadar yüzde 42 ile yüzde 58 arasında bir yavaşlama yaşanacağını ve bu seviyenin kaçınılmaz bir çöküşle sonuçlanacağını gösteriyor.

Çöküş bu yüzyılın ortasında gerçekleşebilir

Uzmanlar, sistemin geri dönülemez noktayı yani eşik değerini bu yüzyılın ortasında geçebileceğinden endişe ediyor.

Daha önce yüzde 5 olarak görülen çöküş ihtimalinin artık yüzde 50'nin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Kuzey Kutbu'ndaki hava sıcaklıklarının hızla artması, suların soğumasını ve yoğunlaşarak dibe çökmesini engelliyor.

Bu durum, tuzluluk oranının azalmasıyla birleşerek sistemi durma noktasına getiren bir döngü oluşturuyor.

Grönland'daki buz tabakasının erimesinden kaynaklanan tatlı suyun da sisteme dahil olmasıyla, gerçek durumun mevcut modellerden bile daha kötü olabileceği vurgulanıyor.

Bilim insanları, dünya tarihinde son 100 bin yılda görülen en dramatik iklim değişikliklerinin her zaman AMOC'un durum değiştirmesiyle yaşandığına dikkat çekerek, bu çöküşün ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini ifade ediyor.

ETİKETLER
Afrika Gıda Yağış Endişe
Sıradaki Haber
COP31 Şampiyonu Ağırbaş: Sıfır atık yaklaşımı, ekonomik istikrar ve kalkınma için stratejik bir zorunluluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
İran Ordu Sözcüsü: Ateşkesin bizim için savaş koşullarından farkı yok
10:02
Okullarda alınacak güvenlik önlemleri için kritik toplantı
09:57
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi öldü ve 95 kişi yaralandı
09:55
WSJ: Pentagon, silah üretimini artırmak için otomotiv üreticileriyle temasa geçti
09:54
Brent petrolün varili 94,96 dolardan işlem görüyor
09:43
Çin'den İran'a "Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı" mesajı
Ağrı'nın karla kaplı dağları dronla görüntülendi
Ağrı'nın karla kaplı dağları dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
İsrail zulmünü kapağına taşıyan derginin yönetmeni: Gazetecilik görevimizin bir parçası
İsrail zulmünü kapağına taşıyan derginin yönetmeni: Gazetecilik görevimizin bir parçası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ