Çevre
TRT Haber 15.04.2026 16:37

COP31 Şampiyonu Ağırbaş: Sıfır atık yaklaşımı, ekonomik istikrar ve kalkınma için stratejik bir zorunluluk

COP31 Şampiyonu Ağırbaş, COP31 sürecinde küresel iklim eyleminin finansal sistemle entegre edilmesi gerektiğini belirterek, sıfır atık yaklaşımının, ekonomik istikrar ve kalkınma için stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

ABD’de uluslararası finans çevreleri ve çok taraflı kuruluşlarla temaslarda bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, ABD’de gerçekleştirdiği yoğun temas programı kapsamında uluslararası finans kuruluşları, düşünce kuruluşları ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Ziyaret çerçevesinde özellikle küresel iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve COP31 hazırlık süreci ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Katıldığı ikili görüşmeler ve programlarda küresel ekonomik mimarinin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının çevresel farkındalığın dışında makroekonomik bir dönüşüm enstrümanı olduğuna dikkat çekti.

“Sıfır Atık Küresel Bir Vicdan Çağrısıdır”

Ağırbaş, temasları sırasında, Türkiye’nin iklim diplomasisinde ortaya koyduğu vizyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi iradesi ve uluslararası düzeyde ortaya koyduğu liderlikle daha da güçlendiğini ifade etti.

Ağırbaş, Sıfır Atık vizyonunun doğuşuna ve küresel ölçekte kazandığı karşılığa da dikkat çekti. Bu vizyonun, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin güçlü liderliğiyle uluslararası bir çevre hareketine dönüştüğünü belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sıfır Atık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde insanlık için ortak bir sorumluluk çağrısına dönüşmüştür. Bugün uluslararası finans çevrelerinde kaynak verimliliğini, döngüsel ekonomiyi ve israfla mücadeleyi konuşabiliyorsak; bu vizyonun kararlılıkla savunulmasının önemli bir payı vardır.”

Sıfır Atık yaklaşımının Türkiye’de başlayan ve küresel ölçekte karşılık bulan bir dönüşüm modeli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, bu modelin COP31 sürecinde de güçlü bir referans noktası olacağını ifade etti.
 

Sıfır Atık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP31 Emine Erdoğan
SON HABERLER
17:11
Ticaret Bakanlığı kurumun adıyla yapılan sahte yatırım tekliflerine karşı uyardı
17:07
Pakistanlı üst düzey heyetin ABD-İran müzakerelerini görüşmek için İran'a gittiği belirtildi
16:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır
16:45
THY'den öğrencilere indirim
16:27
İletişim Başkanlığı'ndan medya kuruluşlarına sorumluluk çağrısı
16:18
İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
