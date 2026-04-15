AA 15.04.2026 16:16

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

İzmir'in Konak ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

Körfez'de son yıllarda zaman zaman gözlemlenen deniz yosunları, Pasaport İskelesi civarında yeşil örtü oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği aktarıldı.

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

"Atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, yosunların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıklarla taşınan fosfat ve nitrat gibi besleyici elementlerin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

İzmir Körfezi'nde yosun tabakası oluştu

Bunların besin açısından zengin ortamlarda hızla çoğalarak kısa sürede gelişim gösterdiğini anlatan Taşkın, "Bu nedenle artışın önlenmesi için karasal kaynaklı atık suların etkili biçimde arıtılması ve evsel, endüstriyel, tarımsal besin tuzu girişinin azaltılması, liman-marina gibi yerlerdeki atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İzmir Çevre Kirliliği Deniz Kirliliği
